Vanhaezebrouck wilde al vroeger wisselen: "Had gevoel dat we eruit zouden liggen met strafschoppen"

KAA Gent had verlengingen nodig tegen Cercle Brugge om de kwartfinales in de Beker van België te bereiken. Hein Vanhaezebrouck wilde het niet op strafschoppen laten aankomen.

Pas in de laatste vijftien minuten stuurde Hein Vanhaezebrouck gretig bij met de inbreng van Hauge, Fofana en Godeau. De eerste twee maakten uiteindelijk mee het verschil.

Vroeger wisselen?

"Ik wilde al vroeger wisselen, misschien heb ik daarmee te lang gewacht. We waren het er in de staf niet over eens, maar de vermoeidheid begon toe te nemen", aldus Vanhaezebrouck.

"Ik had geen vertrouwen in strafschoppen en wist dat we iets moesten doen. Ik had een gevoel dat we eruit zouden liggen met de elfmeters. Dat was op niets gebaseerd, gewoon een gevoel. Daarom wilde ik het forceren."