Malick Fofana dolgelukkig na eerste doelpunt voor Gent: "Ik zat gewoon meteen goed in de match"

AA Gent had het niet onder de markt tegen Cercle Brugge, maar plaatste zich wel voor de kwartfinale van de Beker van België.

AA Gent had verlengingen nodig om Cercle Brugge opzij te zetten. Malick Fofana nam één van de doelpunten voor zijn rekening.

“Mijn invalbeurt ging formidabel, maar het was ook nodig”, zegt Malick Fofana aan Het Nieuwsblad. “Dit was een zeer lastige partij. Ik ben dan ook zo blij met mijn goal, want ik wilde het team dolgraag helpen. Bij de eerste goal kon ik ook de pre-assist geven. Ik zat gewoon meteen goed in de match.”

Het was zijn eerste doelpunt voor AA Gent. “Nadat ik in de zomer enkele keren mocht meespelen, werd het inderdaad even stil rond mij. Dat was in het begin wel moeilijk. Bij de beloften kreeg ik evenwel de kans om in alle rust verder werken en als je Ibrahim Salah zo ziet spelen bij de A-kern, krijg je nog meer zin om jezelf te bewijzen.”

“Ik was dan ook zeer tevreden dat ik mee mocht naar Spanje op stage. Dat was inderdaad best pittig, maar ik moest niet alle sessies meedoen. Nu moet ik vooral verder blijven werken en de kansen grijpen die de coach me geeft.”