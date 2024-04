STVV overkomt in afwachting van topper in Europe Play-offs exact hetzelfde als KAA Gent in Leuven

Later op de avond is er nog Gent - Mechelen. STVV spreekt in de Europe Play-offs ook nog wel een aardig woordje mee. Het kon dus als eerste een zaakje doen, maar moest dan winnen in Leuven. De Buffalo's weten hoe moeilijk dat kan zijn.

Als STVV de kans had om Gent en Mechelen onder druk te zetten, was daar aanvankelijk weinig van te merken. Het werd snel duidelijk waarom de Buffalo's aan Den Dreef onderuit waren gegaan. OHL toonde véél meer drang naar voren, terwijl het bij de Kanaries zowel aan de bal als in de duels simpelweg niet goed genoeg was.

Dubbele redding van STVV-doelman

Daarom enkel doelpogingen van de thuisploeg voor de pauze. Die hadden wel wat meer precisie kunnen gebruiken. Enkel rond het kwartier hing de verdiende 1-0 écht in de lucht. Een knappe dubbele redding van Suzuki, op het afdrukken van kortbij van Brunes en de kopbal van Banzuzi, hield de brilscore op het bord.

© photonews

Was het dan een zorgeloos gebeuren voor de OHL-defensie? Niet helemaal, want bij een knappe dieptepass van Smets stopte Russo de doorgebroken Kaya foutief af. Gelukkig voor Russo was Kaya vertrokken vanuit buitenspel. Voorts zette het spelbeeld zich na de pauze wel grotendeels verder, met een dreigender OHL.

Wachten op een flits in OHL - STVV

Maertens had wel zin om nog eens zo'n glansrol als tegen KAA Gent te beleven. Suzuki zweefde zijn trap in hoekschop, vlak nadat Leysen zich aan de overkant nog kon corrigeren nadat een knal van Koita afweek. Zo kon het ook nog altijd gebeuren, via spelers die met een individuele flits hun ploeg aan de volle buit zouden helpen.

© photonews

Thorsteinsson had er zo eentje in petto en viseerde vervolgens de verste paal. Suzuki duwde weer vakkundig in corner: de beste STVV-man stond onder de lat. De Japanner leek goed op weg om met zijn keeperswerk zijn ploeg aan een puntje te helpen. Tot OHL zeven minuten voor affluiten dan toch nog de oververdiende 1-0 lukte.

OHL pakt knappe 6 op 6

Schrijvers speelde de bezoekende verdediging deze keer helemaal uit verband. De ingevallen Maziz liet de kans om de ban te breken niet liggen. Een domper voor STVV, dat dus al zeker achter Gent en KV Mechelen blijft. En moet hopen dat die concurrenten niet te ver weglopen. OHL pronkt dan weer met een knappe 6 op 6.