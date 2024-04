Besnik Hasi legt het uit na teleurstellende nederlaag: "Onaanvaardbaar"

KV Mechelen verloor op speeldag 4 van de Europe Play-off op bezoek bij KAA Gent en heeft nu opnieuw een achterstand van vier punten in de play-offs. Besnik Hasi was achteraf op de persconferentie kritisch op zijn eigen spelers. Die brachten volgens hem te weinig.

"Het was een verdiende overwinning voor KAA Gent. Wij toonden in de eerste helft te weinig lef. In balverlies stonden we goed, maar als je in Gent iets wil betekenen moet je ook in balbezit iets laten zien. Voetballend was het niet goed genoeg."

"Zowel het eerste als het tweede tegendoelpunt was frustrerend. We maakten te veel individuele fouten, zo kan je hier niets rapen. We toonden te veel respect voor Gent en hebben spijtig genoeg te weinig gevoetbald."

© photonews

"We gaven de tegendoelpunten gewoon weg. Niemand van ons leek de bal te willen hebben en we speelden hen gewoon in de voet van een speler van Gent. Op dit niveau kan dat eigenlijk niet als je een resultaat wil halen."

Geen verwijten richting inzet

"Ik kan niemand iets verwijten als het gaat over inzet. We hebben deze week ook goed gewerkt. Een aantal spelers waren onder hun niveau deze wedstrijd en dat is eigenlijk onaanvaardbaar op dit niveau als je een resultaat wil halen."

"De invallers? Daar was ik niet zo blij van. Ze moeten ook iets laten zien." De oefenmeester van Mechelen beseft dat het nu moeilijk wordt om de play-offs nog naar de hand te zetten. De kloof met Gent is opnieuw vier punten geworden en er zijn maar zes speeldagen meer te spelen in de Europe Play-off.