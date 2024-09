Een paar flitsen en een domme uitsluiting: KAA Gent pakt nuttige driepunter tegen tienkoppig KV Mechelen

KAA Gent heeft zonder al te veel indruk te maken drie nuttige punten kunnen bijschrijven aan hun puntenarsenaal. Surdez en Fadiga zorgden voor de doelpunten, Mechelen kon nooit helemaal een vuist maken.

KAA Gent wilde in de stand graag over Mechelen springen. Vrancken koos om dat te bewerkstelligen voor Dean in plaats van Gudjohnsen voorin. Ook Gambor en Mitrovic waren nieuw in de basis.

Bij KV Mechelen verhuisden Belghalli en Van Den Eynden naar de bank. Van Cleemput en Lauberbach kwamen tussen de lijnen. Zeker die eerste zou een jammerlijke hoofdrol spelen in de Planet Group Arena.

Snelle goals zetten Gent op rozen

De Buffalo's kwamen al na vijf minuten op voorsprong via Franck Surdez. Hij kon op aangeven van Delorge vrij makkelijk voorbij De Wolf werken, waardoor de thuisploeg meteen op rozen zat.

Mechelen probeerde een vuist te maken, maar kreeg even later op het halfuur het deksel helemaal op de neus. Fadiga met een kwieke dribbel, via een Mechelse rug werd het 2-0 en zo was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.

Rode kaart maakt het helemaal onmogelijk

Op slag van rust kreeg Van Cleemput vervolgens ook nog eens twee keer geel binnen dezelfde minuut, waardoor de Kakkers de volledige tweede helft met tien zouden moeten spelen. Een extra domper op de feestvreugde.

Mechelen probeerde wel en Gent had na de koffie een paar keer een alerte Davy Roef nodig om ervoor te zorgen dat de bezoekers niet in de match kwamen. Aan de overkant had Fadiga de 3-0 aan de voeten, maar hij werd gehinderd door ploegmaat Gudjohnsen.

De invaller maakte zich zo nog wat extra onpopulair bij Gent. Die hadden wel een open doekje voor Benito Raman, die twintig minuten voor tijd mocht invallen bij Mechelen. En of ze hem nog niet vergeten zijn in de Arteveldestad.

Gent speelde de match al bij al volwassen uit en springt zo met tien punten over Mechelen (acht stuks) in de stand.