Sporting Charleroi boekt eenvoudige overwinning tegen zwak Beerschot

Sporting Charleroi heeft zondagavond eenvoudig de volle buit gepakt tegen Beerschot. De Carolo's waren veel te sterk en wonnen dankzij doelpunten van Heymans, Bernier en debutant Kyei eenvoudig met 3-0. De Ratten blijven allerlaatste met één punt, en de druk op Dirk Kuyt neemt alleen maar toe.

Dirk Kuyt verraste door Shinton als doelman op te stellen, ten koste van Matijas, die voor het eerst niet in de basis stond. Nieuwkomer Colin Dagba maakte zijn debuut voor de bezoekers, terwijl Colassin en Kosiah samen in de aanval stonden. Aan de andere kant van het veld maakte Kyei zijn debuut in de basis bij Charleroi. Coach De Mil gebruikte de nieuwe spits die overkwam van Standard meteen in de basiself. Ook Camara verscheen op het veld in plaats van Keita.

Daan Heymans verkeert de laatste tijd in topvorm. De aanvaller is de topschutter van de Jupiler Pro League en dat heeft Beerschot direct mogen ondervinden deze zondagavond. Een actie tussen Zorgane en Guiagon liep nog spaak, maar in tweede instantie kon Dragsnes de bal voorbrengen. Heymans stond volledig vrij en werkte met veel finesse de bal voorbij Shinton in het doel.

VAR interventie

Beerschot probeerde te reageren, maar kwam niet echt terug in de wedstrijd totdat Martha de bal van Colassin ontving. De aanvaller stormde alleen op de Charleroi-doelman af, maar ging na een lichte tussenkomst van Koné te gemakkelijk liggen. De scheidsrechter wees eerst naar de stip, maar besloot om naar het schermpje te kijken. De VAR zag de situatie anders en oordeelde dat er geen strafschop was. Na het herbekijken van de fase kwam scheidsrechter Allaerts terug op zijn beslissing. Het verloop van de eerste helft was reeds in het voordeel van Charleroi.

De tweede helft kon voor Charleroi niet beter beginnen. Na een hoekschop werd de kopbalpoging van Daan Heymans eerst nog gered door Shinton. Kyei kreeg de bal voor zijn voeten en kon vanop een meter afstand moeilijk missen. De aanvaller kwam deze zomer over van Standard en maakte vandaag zijn eerste doelpunt voor de Zebra’s in zijn debuutwedstrijd. Even later week een pass van Guiagon ongelukkig af op Matthys, waardoor Bernier de klus eenvoudig klaarde.

Sporting Charleroi maakt volgende week zaterdag de verplaatsing naar Anderlecht. Beerschot ontvangt thuis degradatieconcurrent STVV, dat vandaag met 2-1 won van OH Leuven. Het wordt volgende week een zware klus voor de Ratten tegen een rechtstreekse concurrent in de strijd tegen degradatie.