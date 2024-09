Eerste nederlaag vermeden, maar gelijkmaker Stroeykens verbloemt niet dat pijnpunten Anderlecht aanhouden

Anderlecht heeft in de competitie nog altijd geen nederlaag geleden. RSCA heeft er wel weer een keertje mee geflirt tegen Westerlo. Mario Stroeykens wist een verliespartij te vermijden, maar ook met Dendoncker in de rangen ligt de ondergrens nog altijd te laag bij Anderlecht.

Veel applaus voor de comeback van Dendoncker, een vroege 1-0 met de nodige portie mazzel: alles leek aanwezig voor eens een overtuigend avondje voetbal van RSCA. Vazquez zal zelden een doelpunt achter zijn naam krijgen op zo'n manier. Dreyer schoot tegen hem aan, Bolat stond door de afgeweken bal op het verkeerde been.

Het was voor Anderlecht een beloning voor een aardige aanvangsfase. De goede pressing van paars-wit rendeerde, de 1-0 was logisch op dat moment. Het zou alleen niet blijven duren. Na twintig minuten begon er al veel meer wisselvalligheid op te treden in het spel van de thuisploeg. Meer slordigheden, gebrek aan kwaliteit bij de voorzetten: dit leek weer veel meer op het Anderlecht van de voorbije weken.

Anderlecht claimt fout op Coosemans bij 1-2

Westerlo greep zijn kans om voet aan grond te krijgen. Coosemans haalde een schot van Yow uit zijn linkerbenedenhoek en pareerde de knal van Rommens. Ook op de fraaie vrijschop van Haspolat had de Anderlecht-doelman een schitterende save in huis. Jammer genoeg voor hem stond Sardella te slapen, Bayram kopte de verdiende 1-1 in het lege doel.

Het was veelzeggend dat het sluitstuk zich zo in de kijker speelde. Het duurde in de tweede helft niet lang vooraleer dat opnieuw het geval was. Rommens kopte de voorzet van Reynolds naar doel, Coosemans werkte in hoekschop. Het gevaar kwam steeds meer van Westerlo-kant: Coosemans dan toch eens met een tussenkomst die niet perfect was: hij liep bij een poging de bal te plukken tegen Bayram aan.

© photonews

Anderlecht claimde dat de Turk Coosemans foutief hinderde, maar de maker van de 1-1 zag 'm niet eens komen. Vuskovic kopte zonder genade de 1-2 binnen. Dat deed RSCA dan toch eindelijk wakker schieten. Dreyer had van dichtbij de 2-2 aan de voet, maar tikte de bal recht in de handen van Bolat. Anderlecht ging nu wel drukken en de opening zoeken tegen een Westerlo dat zich terugtrok.

Stroeykens met late gelijkmaker

Blijven proberen, blijven combineren: dat was de boodschap. Het lukte in de slotfase toch nog een keertje: Stroeykens tikte de 2-2 onder Bolat in doel. Een complete uitschuiver is vermeden, maar daar kan Anderlecht toch geen genoegen meenemen. Het blijft wachten tot er meer regelmaat in het spel van de Brusselaars komt.