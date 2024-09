Antwerp boekt eenvoudige zege tegen zwak Union: Vincent Janssen eist hoofdrol op

Antwerp heeft zondagmiddag zijn derde overwinning van het seizoen geboekt tegen een zwak Union. Na 90 minuten en enkele VAR-interventies en een uitsluiting stond de 2-0 op het scorebord. Vincent Janssen eiste een hoofdrol op: hij miste een penalty, maar scoorde wel de 1-0 en ging Moris uitdagen.

Bij Antwerp begon nieuwkomer Dennis Praet op de bank, Union-coach Sebastien Pocognoli had een eerste basisplaats voor Ivanovic en Christian Burgess nam plaats op de bank.

Het Bosuilstadion daverde al na minder dan één minuut. Janssen haalde de achterlijn, legde de bal achteruit en Kerk trapte het leer tegen de touwen. Ref Visser wees naar de stip, maar de VAR riep hem naar het scherm omwille van een contact tussen Sadiki en Kerk waarbij de Union-spelers neerging. Visser keurde het doelpunt af.

Wat volgde was weinig fraais, geen van beide ploegen speelde verzorgd voetbal en vooral Union kon amper een doelrijpe kans verzamelen. In minuut 32 kopte Rodriguez een prima kopkans naast en Mac Allister kopte op een corner te centraal en dat was zowat het enige gevaar in de eerste helft van de bezoekers. Te weinig.

Ook bij Antwerp liep het allemaal wat stroef, maar de thuisploeg had altijd met een voorsprong moeten gaan rusten. Het kende tegenslag toen Ondrejka na ruim een kwartier op de paal trapte en Janssen liet dé uitgelezen mogelijkheid onbenut toen hij vanop de penaltystip naast trapte.

Geknoei bij Union

De Great Old stelde na rust snel orde op zaken, met dank aan vreselijk geknoei bij Union. El Hadj leed dom balverlies aan de zijkant van de eigen grote rechthoek, Ondrejka kopte de voorzet terug op Janssen die dit keer wel de weg naar de netten vond. Hij ging doelman Moris even uitdagen, de voorsprong stond op het scorebord.

Minuten later kon Union de boeken helemaal dichtdoen. Eerst pakte Mac Allister zijn tweede geel karton van de namiddag zodat de Brusselaars met 10 man verder moesten. Daarna knalde Chery de dubbele voorsprong binnen.

Het duurde minutenlang voor zijn doelpunt werd gevalideerd. Ref Visser had de goal afgekeurd wegens buitenspel, maar nadat de VAR hem naar het scherm riep, keurde hij het doelpunt toch goed. Antwerp op rozen met nog een halfuur te gaan.

In het slot gingen de handen nog een keer op elkaar voor het debuut van Dennis Praet en moest doelman Lammens nog alles uit de kast halen op een afgeweken schot van Sadiki. Antwerp telt na 7 wedstrijden 10 op 21 en krijgt de top zes in het vizier. Bij Union, dat 9 punten telt, is er werk aan de winkel voor coach Pocognoli.