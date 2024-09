Toby Alderweireld reageert bijzonder optmistisch na nodige zege tegen zwak Union

Antwerp behaalde zondagnamiddag een zeer deugddoende overwinning tegen Union SG. Toby Alderweireld was enorm tevreden nadat zijn ploeg eindelijk nog eens een v

Antwerp kreeg met bijzonder veel pech te maken in de eerste helft. Na één minuut werd er een doelpunt afgekeurd, Ondrejka krulde een bal tegen de binnenkant van de paal en Janssen kon een strafschop niet omzetten.

"Als het bij de rust 3-0 stond, had niemand dat te extreem gevonden", merkte Toby Alderweireld op na afloop. "Alleen bleef het 0-0 en dat speelde wel in het hoofd. Maar we hebben een heel goede en volwassen wedstrijd gespeeld."

Paniek was er zeker niet, maar een overwinning was wel erg nodig. "Het was nodig op basis van het klassement, langs de andere kant ook gewoon eens verdiend. De vorige weken hebben we niet altijd gekregen wat we verdiend hadden. Nu hebben we goed gespeeld en gewonnen", gaat de verdediger verder.

Antwerp komt zo op één punt van de top zes. Verdient The Great Old om daar te staan nu? "Misschien heb ik te weinig naar andere ploegen gekeken, dus daar ga ik niet over oordelen. Maar ik denk, nogmaals, dat wij wel meer verdienden."

Er moet ook wel gezegd worden dat Union bijzonder zwak was. De Brusselaars bleven individuele fouten maken en kwamen er moeilijk uit. Maar toch lag het vooral aan het goede spel van de thuisploeg volgens Alderweireld.

"Het was vooral onze sterkte volgens mij. Bewegende mensen, in de eerste minuut kun je 1-0 voorkomen. We waren mentaal sterk, Ondrejka knalt daar die bal tegen de paal, dat speelt in ook in sommigen hun hoofd. Uiteindelijk nog met 2-0 winnen, dat is echt sterk", besluit de Antwerpse kapitein.