Noah Sadiki heeft zeer duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats nadat Union kansloos onderuit gaat tegen Antwerp

Union SG blijft achter met 9 op 21. Te weinig voor een vice-kampioen, dat beseft ook Noah Sadiki. De middenvelder spreekt van een reality check en heeft een boodschap voor zijn ploegmaats.

Union SG verloor zondagnamiddag met 2-0 van Antwerp. De Brusselaars speelden echt geen goede wedstrijd, en zijn zich daar ook van bewust.

"Ik heb het gevoel dat we nooit echt in de wedstrijd zijn gekomen", begint Noah Sadiki na afloop. "In sommige situaties waren we goed, maar het is nooit genoeg geweest vandaag."

Een reden kan de jonge middenvelder er niet op plakken. "Ik kan het nu niet verklaren. We moeten individueel en als team reageren volgend weekend. Vandaag was het niet goed. Ik kan niet direct zeggen waarom."

"Misschien omdat er wat nieuwe spelers zijn bijgekomen, maar ik vind dat eigenlijk geen excuus. We waren gewoon niet goed genoeg", is hij scherp.

9 op 21 is niet wat van een vice-kampioen verwacht wordt. Ook Noah Sadiki beseft dat er niet gepresteerd wordt zoals het zou moeten.

"Dat is veel te weinig als je ziet wat Union de afgelopen 3 jaar heeft gepresteerd. Maar het is seizoen is nog lang, er komen ook nog play-offs aan dus we moeten gewoon in die top zes geraken."

Nadien richt hij zich tot zijn ploeg. "Het is een reality check voor iedereen, nu weten we dat het niet elk jaar heel gemakkelijk gaat worden."

"Ik denk dat we nu met onze voeten wel op de grond zijn gezet. Het is tijd om harder te werken, slimmer te werken en killers te worden", heeft hij nog een zeer duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats.