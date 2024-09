Antwerp-coach De Roeck heeft heldere boodschap voor zijn spelers na winst tegen Union

Antwerp heeft zondagmiddag een verdiende zege geboekt tegen Union. Coach Jonas De Roeck had een heldere boodschap voor zijn spelers. "Ik ben trots op de jongens, over de mentaliteit waarmee ze gespeeld hebben", zei hij na afloop.

Antwerp won verdiend met 2-0, al kende het in de eerste helft wel wat tegenslag met een afgekeurde goal, een bal op de paal en een gemiste strafschop van Vincent Janssen.

"We hebben een goeie wedstrijd gespeeld, we namen de partij direct in handen. Dat vertaalde zich spijtig niet in een doelpunt." Antwerp scoorde binnen de openingsminuut, maar ref Visser werd door de VAR naar het scherm geroepen en keurde de goal af wegens een overtreding van Kerk.

"Onze reactie na het VAR-moment was goed, we zijn niet beginnen twijfelen en blijven voetballen met dezelfde intensiteit en druk naar voren. Union is sterk op de tweede bal en wij moesten ons de evenknie tonen. We vonden voetballend de ruimtes, we hebben volwassen gespeeld", aldus De Roeck.

"Er waren momenten van Union dat ze gevaarlijk waren rond de 16 meter, maar wij hebben toch iets meer gevaarlijke momenten gecreëerd en de wil was iets groter bij ons. Union had drie clean sheets, maar wij konden twee keer scoren."

"We hebben de controle goed kunnen houden en dat was de voorbije matchen niet altijd het geval. Daar hebben we stappen in gezet. We hebben nog veel werk, we moeten nog veel stappen zetten. Maar als we op deze manier werken, dan zullen we altijd aanspraak kunnen maken op punten."

"Hier hebben we heel hard voor gewerkt, we hebben een verdiende overwinning thuis gehouden en dat geeft mentaal een boost naar volgende week." Dan trekt Antwerp naar Westerlo.