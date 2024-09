📷 Belachelijk toch of geniaal? Vincent Janssen komt met kinderachtige reactie na doelpunt en krijgt geel

Vincent Janssen scoorde de 1-0 voor Royal Antwerp FC. Hij kwam meteen erna met een wel erg belachelijke reactie.

De topper tussen Royal Antwerp FC en Union SG van zondagmiddag zat vol met discutabele fases en opmerkelijke momentjes. Het begon al in de eerste minuut met een afgekeurd doelpunt.

In de aanloop naar het doelpunt werd een fout op Sadiki gemaakt, waarna scheidsrechter Visser naar het scherm geroepen werd. Hij keurde de goal af.

Maar ook erna gingen de poppen meer dan eens aan het dansen. Zo was er de strafschop voor The Great Old. Vincent Janssen miste die echter, zijn vijfde keer dat hij niet scoort op zijn laatste zeven elfmeters.

Op sociale media werd meteen stevig gereageerd op de spits van Antwerp na al zijn strafschopmissers in de Belgische competitie. Even later was het wel raak voor de Nederlander.

Zijn doelpunt deed hij echter in het niet verdwijnen door meteen zijn tong uit te steken naar doelman Anthony Moris van Union SG. Een kinderachtige reactie die bestraft werd met een gele kaart. Al was het ook een reactie op Moris, die wat treiterde toen Janssen zijn strafschop miste...

