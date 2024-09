STVV wint onder leiding van Felice Mazzu voor het eerst dit seizoen dankzij geweldig doelpunt van Brahimi.

Felice Mazzu stond zondagnamiddag voor het eerste aan het roer bij STVV. Hij koos voor Patris en Brahimi bij de elf starters. Bij OHL kwamen Okimoto, Banzuzi en Gil in het team.

Aan de eerste helft van de wedstrijd moesten weinig woorden vuilgemaakt worden. Zowel STVV en OHL bleek onmachtig. Kansen bleven een lange tijd uit en het spel begaf zich vooral in het middenveld.

Het was 38 minuten wachten tot de eerste benoemenswaardige kans van de wedstrijd. Maertens kan vanuit een scherpe hoek op doel trappen maar dat leek onmogelijk aangezien Kokubo alert aan het keepen was.

Het leek dat we met een scoreloze eerste helft gingen rusten maar dat was buiten Bertaccini gerekend. De spits van STVV kon op slag van rust de score openen op assist van Zahiroleslam.

In de tweede helft was het opnieuw wachten op kansen. OHL ging duidelijk opzoek naar de gelijkmaker terwijl STVV gelukkig bleek met een gelijkspel. Na twintig minuten in de tweede helft werd die druk van OHL beloond.

Banzuzi kan een hoekschop van Vertstraete aan de eerste paal knap in doel koppen. Leysen had geen verhaal op de kopbal van de Nederlander die zijn eerste van het seizoen kon maken.

Matchwinnaar Brahimi

Beide teams gingen opzoek naar het winnende doelpunt. Dat doelpunt kwam tot stand via een klasseflits van STVV-speler Billal Brahimi. De Algerijn krult de bal met links heerlijk in de bovenhoek.

Brahimi zette daarmee meteen de eindstand op het bord. STVV pakt zo voor het eerst de drie punten dit seizoen. Felice Mazzu kan terugkijken op een geslaagd debuut.

STVV staat momenteel 14de in de stand met zes punten. OHL laat een plaats in de top drie liggen en blijft steken op de zevende plaats met tien punten.