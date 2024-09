Felice Mazzu komt met uitspraak over zijn voorganger Christian Lattanzio

Felice Mazzu heeft zijn intrede bij STVV niet gemist. Hij pakte tegen OH Leuven meteen de drie punten.

OH Leuven had tot dusver nog niet verloren in de Jupiler Pro League, maar daar bracht Felice Mazzu in zijn eerste wedstrijd met STVV meteen verandering in. De Kanaries pakten in eigen huis de eerste driepunter van het seizoen.

Nochtans was het geen glanzende prestatie van STVV. Daarvoor mocht Mazzu vooral debutant Brahimi bedanken, die voor de winning goal zorgde. STVV scoorde twee keer, uit 0,47 aan expected goals.

Felice Mazzu kwam na de wedstrijd ook met uitspraken over Christian Lattanzio. “Mijn voorganger had de pech dat hij een speler als Brahimi niet te zijner beschikking had”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Ook al mist Billal nog wedstrijdritme, hij toonde meteen dat hij offensief iets extra kan brengen. Het was een heerlijke goal. Ik heb alle begrip voor de frustratie van mijn collega, OH Leuven was in grote delen van de match de dominante ploeg. Alleen waren wij efficiënter.”

Na het laatste fluitsignaal kon er bij Mazzu een brede glimlach af. Hij vierde uitbundig met de spelers en de fans. “Allez, Mazzu, chante avec nous”, waarna er zelfs een danspasje van af kon bij de trainer.

“Leuk dat de supporters het liedje vanuit mijn goeie Charleroi-periode nieuw leven hebben ingeblazen. Je merkt aan iedereen dat deze eerste zege deugd heeft gedaan. Maar we moeten realistisch blijven: we staan nog nergens.”