📷 Knap gedaan! Zwaar geblesseerde Ewoud Pletinckx krijgt bijzonder bezoek

Op 24 augustus raakte Ewoud Pletinckx zwaar geblesseerd. Er wacht hem een lange revalidatie.

Tijdens de wedstrijd tegen Westerlo eind augustus liep Ewoud Pletinckx van KV Mechelen een zware blessure op. Dat gebeurde na een onschuldig duel achterin.

Pletinckx liep terug, maar zijn voet draaide helemaal om in een zeer onnatuurlijke positie. Het was meteen duidelijk dat het zeer ernstig was.

De nodige onderzoeken toonden aan dat Pletinckx een kuitbeenbreuk opgelopen had. Hij is ondertussen geopereerd en aan de revalidatie begonnen.

Die zal echter enkele maanden duren. Vanmorgen kreeg Pletinckx opvallend bezoek. Roman Neustädter, aanvoerder van Westerlo, kwam op zijn vrije dag op bezoek.

In naam van Westerlo kwam hij Pletinckx het beste toewensen met zijn revalidatie. Dat is een heel knap gebaar van de speler en zijn ploeg.