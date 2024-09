Cercle en Genk maakten er onvervalst spektakelstuk van, maar Limburgers profiteren van verdedigende kaas met gaten

Cercle Brugge mist zijn vertrokken spelers. En dan vooral zijn verdedigers. De Vereniging had erger afgestraft kunnen worden dan de 2-3 laat blijken. Maar vooral die eerste 20 minuten waren langs beide kanten een opendeurdag. Maar Genk ging wel met de winst en met 12 op 12 lopen.

Beter kan je niet aan een match beginnen, denken we dan. Minuut 1 en Jarne Steuckers kreeg de bal op de eigen helft in zijn voeten. Direct vooruit denken en met de perfecte pass Sor wegsturen, moet hij gedacht hebben. De razendsnelle Nigeriaan schudde alle verdedigers af en deponeerde de bal beheerst in de verste hoek. 0-1 en dan deel je toch al een fameuze uppercut uit.

Steuckers alweer bepalend

Cercle liet het niet aan zijn hart komen en voerde de druk op, maar de 0-2 viel bijna aan de andere kant toen El Ouahdi de achterlijn haalde en Tolu zag komen inlopen, maar die werd nog net afgeblokt. Van een studieronde was er nooit sprake in Jan Breydel. Het ging hard!

De kansen volgden elkaar in sneltempo op. Cercle maakte ook voor het kwartier nog gelijk toen Ouattara de bal in de zestien voor zijn voeten kreeg en Van Crombrugge kansloos liet. Vier minuten later was het aan de overkant weer prijs. Steuckers twijfelde niet toen Nazinho wel heel slecht ontzette. Een goal en een assist erbij. Zijn Genkse periode is heel goed begonnen.

Van Crombrugge in de fout

We schrijven dan minuut 17 en in minuut 20 stond het 2-2. Van Crombrugge kwam onoordeelkundig uit bij een vrije trap en Ravych torende boven iedereen uit om de bal in doel te koppen. Knettergek, die match. Beide ploegen hadden hun verdedigende principes blijkbaar in de kleedkamer gelaten. Kaas met gaten bijwijlen.

© photonews

Maar die eerste 40 minuten waren ook van een in België zelden geziene intensiteit. Bij de rust hadden velen al nood aan een vijfdubbele cafeïneshot. De tweede helft begon zoals de eerste: met een handvol kansen voor Genk. Lang duurde het ook niet voor er weer eentje tegen de netten lag.

Sor deed wat hij wou en liep de Cercle-verdediging - wat missen die Daland, Popovic en Le Maréchal - slag om slinger voorbij. Hij legde panklaar voor Tolu, die simpel binnen te duwen had: 2-3. Die tweede helft was helemaal voor Genk. Geen defensieve fouten meer en vol voor de aanval. Verschillende keren lieten ze het nog na om de score hoger op te drijven.

Steuckers en Heynen domineerden het middenveld. Cercle probeerde soms wel nog iets, maar veel kwam er niet uit voort. Dit Genk is klaar voor Anderlecht op dinsdag. Fink liet ook zijn belangrijkste pionnen snel gaan douchen om optimaal fris te zijn.