Standard wint op Dender, maar veel voetbal lieten de Rouches niet zien: nieuwkomer Zeqiri meteen belangrijk

Standard hoeft geen goed voetbal te brengen om drie punten te pakken. Dat wisten we al eerder, maar op Dender was het toch wel heel opmerkelijk. De Rouches scoorden uit twee kansen en lieten het overgrote deel van de match de bal aan Dender. De thuisploeg geraakte er gewoon ook niet door.

Dender, da's een raar ploeg. Ze moeten eerst een paar kansen tegen gekregen hebben vooraleer ze zelf beginnen voetballen. Tegen Standard liep dat echter faliekant af. De Rouches hebben niet veel goals nodig om punten te pakken, dat weet u intussen wel.

Verrips veroorzaakt penalty en moet er even later af

De eerste de beste bal die Camara - toegegeven: een heerlijke pass - in de box smeet, kwam Kuavita aangestormd en Verrips kwam onoordeelkundig uit. Een botsing was onvermijdelijk en de bal ging dus op de stip. Koud kunstje voor Benjida en 0-1.

We schrijven minuut 8 en Standard mocht daarna nog een tiental minuten de bal hebben. En ineens zijn ze daar dan. Dender dat begint te voetballen. En dan zie je dat ze dat echt wel kunnen, want Standard werd achteruit gedrukt. Dat begint stilaan toch een werkpunt te worden, want zo'n zwakke start kan een ploeg als Dender zich niet veroorloven.

Ze staan dan wel bovenaan met al 11 punten verzameld, maar het kan allemaal snel keren. Vraag het maar aan RWDM. En Standard? Dat kroop vreemd genoeg in een egelstelling. Ivan Leko schreeuwde zich een ongeluk dat er meer druk moest gezet worden, maar het viel in dovemansoren.

Dender versierde een paar kansen via Berte, Kvet en Cools, maar echt veel werk had Epolo nu ook niet. Aan de overkant moest Verrips wel gewisseld worden na een botsing met Cools. De doelman zag sterretjes en er werd gevreesd voor een hersenschudding.

Standard: amper nog voetballen, wel scoren

Standard, da's ook een vreemde ploeg hoor. Punten pakken en daarmee is alles gezegd. Na de openingsgoal zagen we de Luikenaars nog amper voetballen. Dender zocht, maar vond wel geen openingen. Standard kreeg ook nog maar drie goals tegen.

En ze kunnen uit één kans een goal puren. Benjdida lanceerde met een spectaculaire omhaal zowaar Zeqiri. Die hield Cools en Ruyssen af en klopte invallersdoelman Dietsch in het hoekje. Mooie binnenkomer voor de nieuwkomer. Zo doen ze dat dus: sterk verdedigen en het minste foutje afstraffen.

Standard is dus gewoon een vervelende ploeg om tegen te voetballen. Leko kan het geen fluit schelen of ze nu goed spelen of niet, als de punten maar volgen. Of dat recept zal blijven werken, valt nog af te wachten.