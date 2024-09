Dender beet de tanden stuk op Standard: "Er is één ding dat je tegen hen niet mag doen..."

Na de 0-2 nederlaag van Dender tegen Standard gaf trainer Vincent Euvrard zijn analyse van de wedstrijd. Hij erkende dat zijn ploeg verdedigend sterker moet worden om resultaten te boeken.

“We beginnen niet goed,” zei Euvrard. “Eén ding mag je niet doen tegen Standard: op achterstand komen. Ze hebben nu vijf clean sheets op zeven wedstrijden, verdedigend een ontzettend goed team. Maar wij geven hen ook de kansen. Twee keer stonden we niet goed en twee keer konden ze scoren.”

Euvrard benoemde dat een penalty zestien en een bal diep in hun rug fataal waren voor Dender. Ondanks enkele goede momenten in de wedstrijd slaagde de ploeg er niet in om Standard te breken. “We hadden ontzettend goeie momenten en een paar keer pech, maar dat is ook de verdienste van Standard. Ze hebben heel matuur en efficiënt afgewerkt,” gaf hij toe.

Het gebrek aan clean sheets is volgens Euvrard een probleem dat aangepakt moet worden. “We hebben maar één clean sheet dit seizoen, en vorige week gaven we ook al een onnodige penalty weg door niet goed te staan. Dat is een deel van ons proces,” legde hij uit.

Hij benadrukt dat het team verdedigend consistenter moet worden om een sterke basis te leggen. Al is het nu ook al een paar keer voorgekomen dat ze een match zwak beginnen om daarna pas hun eigen spel te spelen.

"Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ja, tegen Club Brugge, maar je moet ook de kwaliteit van de tegenstander bekijken. En tegen Kortrijk was het niet zo slecht in het begin. In de wedstrijden tegen STVV, Gent en Beerschot speelden we wel een ontzettend goeie eerste helft. Ik zie dus geen weerkerend fenomeen."