Bankzitter bij KRC Genk, meteen beslissend bij Standard: "Ik ben naar hier gekomen om te voetballen"

Standard heeft vrijdagavond met 0-2 gewonnen op het veld van FCV Dender. Nieuwkomer Andi Zeqiri kon meteen scoren voor de Rouches.

Standard had een probleem met scoren in de eerste zes wedstrijden van het seizoen. Er werd toen slechts twee keer gescoord. Op vrijdag deden de Rouches dat in één wedstrijd.

Nieuwkomer Andi Zeqiri kon meteen zijn eerste doelpunt scoren voor Standard. De spits mocht starten en bijna 70 minuten spelen.

"Heel blij met deze overwinning", begint Zeqiri bij Sporza. "Ik heb gescoord, dus superblij. Het is natuurlijk maar een begin, ik wil elke wedstrijd met de staf en de coach blijven vooruitgang boeken."

Zeqiri vertrok deze zomer bij KRC Genk, slechts een jaar nadat hij aankwam. De Zwitser wordt verhuurd nadat hij in Limburg nooit een echte basisplaats kon veroveren.

Ook dit seizoen kiest nieuwe coach Thorsten Fink voor Tolu. "Ik ben naar Standard gekomen om te voetballen, en vandaag heb ik plezier gehaald uit voetbal", besluit Zeqiri.