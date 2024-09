Bij Standard benadrukken ze dat er één man verantwoordelijk is voor de grinta: "Hij schreeuwt nogal wat af"

Na de 0-2 overwinning van Standard tegen Dender benadrukte verdediger Nathan Ngoy de impact van coach Ivan Leko op het succes van de ploeg. Met vijf clean sheets in zeven wedstrijden heeft Standard een solide start gemaakt in het seizoen.

Leko is veeleisend als het op defensieve discipline aankomt. "Ivan Leko heeft ons een sterke mentaliteit bijgebracht. We hebben veel gewerkt aan het verdedigende aspect. Het is de grinta en het DNA van Standard", zei Ngoy na de zege tegen Dender.

Ondanks het instabiele klimaat achter de schermen bij Standard, heeft de ploeg haar motivatie behouden. Volgens Ngoy is de rol van de coach hierin cruciaal geweest. "De coach is de sleutel. Op de training schreeuwt hij naar ons en laat ons nooit los. Dat betaalt zich terug op het veld. De basis is goed verdedigen, dat levert punten op. Hij heeft ons dat dit seizoen echt ingeprent."

Met elf punten staat Standard voorlopig bovenaan, samen met Dender en Anderlecht. Toch blijft Ngoy nuchter over de stand in de competitie. "We kijken niet naar de ranglijst. We nemen het wedstrijd per wedstrijd."

Ngoy kent echter het veranderlijke klimaat bij de Rouches. "We weten dat het snel kan omslaan, dus we moeten niet te enthousiast worden," zegt hij, verwijzend naar de moeilijke periode die de club vorig seizoen doormaakte.

De verdediger zelf zit nog steeds bij Standard nadat hij een transfer naar Luton Town in het water zag vallen. "Kijk, eerst was ik natuurlijk ontgoocheld, maar ik heb de knop snel omgedraaid. Ik ben volledig geconcentreerd op Standard. En ik zit hier ook goed he."