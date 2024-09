Club Brugge overtuigde niet, maar wint wel met ruime cijfers tegen zwarte beest KV Kortrijk

Landskampioen Club Brugge heeft op bezoek bij KV Kortrijk nog eens de volle buit gepakt. In het Guldensporenstadion werd het 0-3.

Woensdag begint Club Brugge aan zijn campagne in de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund, maar er stond eerst nog een lastige verplaatsing naar Kortrijk op het programma.

De voorbije twee seizoenen verloor Club telkens met 1-0 op het veld van Kortrijk, dat wilde de landskampioen duidelijk niet nog eens laten gebeuren. Het startte dan ook bijzonder dominant en Vanaken scoorde na een kwartier.

De kapitein van Club Brugge profiteerde van een misverstand tussen verdedigers Silva en Lagae en trapte de 0-1 binnen. Daarna kwam KVK wel steeds beter in de wedstrijd, Mignolet zweefde de plaats van Kaneko uit zijn doel.

Lang spannend, maar Club Brugge wint duidelijk

Club nam de controle na een half uur wel weer over, maar de score uitbreiden lukte niet in de eerste helft. Dat brak hen bijna zuur op in het begin van de tweede helft, maar Mignolet pakte nog uit met een reflex op de knal van dichtbij van Dewaele.

Zelf kansen creëren was voor Club Brugge moeilijk en dus bleef het spannend tot het einde. Tot Talbi in de 83ste minuut de genadeslag toediendde. Hij kwam op links naar binnen en krulde de bal met zijn rechter voorbij doelman Gunnarsson.

Vanaken zorgde in de blessuretijd van dichtbij nog voor de overdreven 0-3. Club Brugge gaat door op zijn elan, pakt 12 op 12 en komt zelfs even alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League. KV Kortrijk blijft achter met 7 op 21 en de 13de plaats in het klassement.