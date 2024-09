Brecht Dejaegere en KV Kortrijk blijven met lege handen achter tegen Club Brugge: "Dat is het verschil vandaag"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk is er niet in geslaagd om voor de derde keer op rij thuis te winnen van Club Brugge. Met Brecht Dejaegere voor het eerst in de basis werd het 0-3.

De voorbije twee seizoenen had KV Kortrijk in eigen huis telkens gewonnen met 1-0 van Club Brugge. Bij de Kerels stond Brecht Dejaegere voor het eerst sinds zijn terugkeer nog eens in de basis, na invalbeurten tegen Charleroi en STVV.

Dejaegere vloekte dan ook om de eerste goal van Vanaken na een kwartier. Silva en Lagae keken naar elkaar om de bal weg te trappen in de zestien, Vanaken profiteerde en trapte binnen. "Een kutgoal. Het is zonde om op zo'n manier op achterstand te komen", zei Dejaegere achteraf.

KV Kortrijk wordt beter, maar scoort niet

Na de openingsgoal van Club Brugge kwam KV Kortrijk veel beter in de wedstrijd. "We gaven weinig weg en kwamen heel goed uit de kleedkamer. Dan moet je proberen te scoren. Dat is het verschil vandaag."

In het begin van de tweede helft was er een goede save van Mignolet nodig om Dewaele van de gelijkmaker te houden. Scoren lukte niet voor KV Kortrijk, dat deed Club Brugge in de laatste tien minuten wel nog twee keer.

Voor Dejaegere was het dus zijn eerste basisplaats sinds zijn terugkeer naar KV Kortrijk. "Ik vind het altijd een enorm plezier om hier te spelen. Jammer dat we de supporters niets hebben kunnen teruggeven", besloot Dejaegere nog.