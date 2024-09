Hein Vanhaezebrouck lijkt nu al overtuigd: "Wordt de beste transfer van de JPL"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hein Vanhaezebrouck was zaterdag commentator tijdens KV Kortrijk-Club Brugge. Hij deed daar een opvallende uitspraak over de beste transfer van de Jupiler Pro League.

De zomermercato zit er helemaal op. Veel ploegen werken zich op dit moment uit de naad om alle puzzelstukken in elkaar te laten vallen. Nu alle transfers voorbij zijn zullen veel ploegen hun ambities bekendmaken.

Club Brugge kende geen gemakkelijke start in de Jupiler Pro League, maar lijkt ondertussen op toerental te komen. Wat de nieuwkomers betreft is Christos Tzolis één van de mannen die in het oog springt.

De 22-jarige Griekse linksbuiten speelde eerder voor Norwich en Fortuna Düsseldorf en toonde in de tweede Bundesliga wat hij allemaal in zijn mars heeft. Bij Club Brugge is direct te zien dat dit een heel goede transfer zal zijn.

Dat liet ook Hein Vanhaezebrouck weten. Hij ging zelfs nog een stapje verder. “Hij wordt de beste transfer in de Jupiler Pro League”, klonk het zonder verpinken bij DAZN.

“Dat is een speler uit categorie 1 voor mij. Een goede voetballer, die ook de nodige statistieken achter zijn naam weet te zetten met doelpunten en assists. Aan hem zullen ze bij Club nog veel plezier beleven.”