Vanaken bereikte mijlpaal, maar trok er zich niets van aan: "Dat is voor mij veel belangrijker"

Hans Vanaken bereikte dit weekend een mijlpaal met zijn 100ste doelpunt in de hoogste afdeling, maar bleef er zelf nuchter onder. Met twee goals had de middenvelder een groot aandeel in de 3-0 overwinning van Club Brugge tegen KV Kortrijk. Toch hechtte hij weinig belang aan zijn persoonlijke prestat

"Als je 100 doelpunten maakt als middenvelder, zijn dat natuurlijk mooie cijfers, maar uiteindelijk blijft het een individuele statistiek. Het winnen van wedstrijden is voor mij veel belangrijker," aldus Vanaken na de match voor de camera van VTM.

Opmerkelijk genoeg was Vanaken zich tijdens de wedstrijd niet bewust van zijn eigen mijlpaal. “In de 93ste minuut wist ik niet dat het mijn 100ste goal was. Na de wedstrijd vertelden mijn ploeggenoten het mij pas,” gaf hij toe.

De wedstrijd tegen Kortrijk begon goed voor Club Brugge met een snel openingsdoelpunt, maar daarna werd het lastiger. “We hadden veel balbezit, maar het was moeilijk om door hun defensieve blok heen te breken. Het veld in Kortrijk is ook kleiner, wat het lastiger maakte."

"Na de openingstreffer zakten we iets terug en gaven we Kortrijk te veel ruimte, maar buiten een geweldige redding van Simon Mignolet waren ze niet echt gevaarlijk,” zei Vanaken. Die redding was cruciaal en hielp Club om de controle over de wedstrijd terug te krijgen.

Met de overwinning op zak, kan Club Brugge zich nu richten op de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Borussia Dortmund. Vanaken benadrukte dat de focus volledig op de competitie lag, maar hij weet dat ze een andere tegenstander te wachten staat.

“Dortmund is van een ander kaliber dan Kortrijk. In de competitie zijn we gewend om het meeste balbezit te hebben, maar dat zal woensdag misschien anders zijn. Toch moeten we ons eigen spel blijven spelen en uitgaan van onze eigen sterkte,” aldus Vanaken.