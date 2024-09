Club-trainer Nicky Hayen beleeft déjà vu in Kortrijk en is duidelijk: "Daar moeten we echt van af"

Club Brugge heeft net voor zijn eerste wedstrijd in de Champions League met 0-3 gewonnen op het veld van KV Kortrijk. Al was coach Nicky Hayen niet helemaal tevreden.

Club Brugge wilde niet opnieuw verliezen op het veld van KV Kortrijk en begon ontzettend dominant aan de wedstrijd. Na een kwartier profiteerde Vanaken van een misverstand in de verdediging van KV Kortrijk.

De thuisploeg duwde Club Brugge daarna wel achteruit, Nicky Hayen beleefde een déjà vu. "We kregen een kopie van de wedstrijd tegen Dender. Wij kruipen achteruit en zetten minder druk vooruit. En zo breng je zelf Kortrijk beter in de wedstrijd."

Hayen duidt werkpunt van Club Brugge aan

Club Brugge had zelfs een uitstekende Mignolet nodig om KV Kortrijk van de gelijkmaker te houden. In het slot van de wedstrijd scoorde Club Brugge nog twee keer en won het met 0-3, maar Nicky Hayen weet wat er beter moet.

"We moeten af van dat controlevoetbal, we moeten een wedstrijd kunnen versnellen. Dat doen we op dit moment soms wanneer dat niet moet en vertragen ook als het niet nodig is. Dat zijn echt werkpunten die we moeten meenemen."

Toch was Hayen in zijn geheel tevreden met de overwinning van Club Brugge. "We hebben het onszelf misschien weer onnodig moeilijk gemaakt, maar dat had ook wel wat te maken met de sterkte van Kortrijk."