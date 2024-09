Bart Verhaeghe zegt wat hij aan de spelers zei toen hij in kleedkamer kwam na de moeilijke competitiestart

Club Brugge staat momenteel aan de leiding in de Jupiler Pro League. Nochtans begon blauwzwart met een heel povere 1 op 9.

Het woord crisis viel bij Club Brugge al na de derde speeldag. Nicky Hayen miste compleet zijn start met blauwzwart. Dat had men in het Jan Breydelstadion niet verwacht na de nieuwe landstitel.

“Er is geen enkele speler bij ons die níet wil winnen. Als Club Brugge verliest, is de kleedkamer er zich heel goed van bewust dat zoiets niet bij onze status past”, vertelt voorzitter Bart Verhaeghe aan Het Laatste Nieuws. “Denken dat het wel goed komt, heeft niks met sport te maken.”

En dus greep de voorzitter zelf in. Tussen de Supercup en nu zou hij al liefst drie keer in de kleedkamer verschenen zijn om de spelers op hun plichten te wijzen.

“Ik heb aan de alarmbel getrokken…”, klinkt het eerst, maar dan herpakt Verhaeghe zich. “Niet aan de alarmbel, maar ik heb wel gezegd: 'Hey mannen, dit is een wake-upcall. Ons nieuwe seizoen is begonnen, hé. Het wordt tijd dat we knop omdraaien.'”

Dat was de boodschap die hij wou geven en dat was geen bevlieging van het moment om in de kleedkamer op te duiken. “Zoiets gebeurt trouwens altijd in samenspraak met de coach en de staf. Ik doe dat ook niet vaak. En: in alle rust. Want hoe stiller je praat, hoe meer impact je dikwijls hebt.”

Daarmee is alles niet opgelost, want die verloren punten wegen door, ook al staat Club Brugge op dit moment wel helemaal bovenaan de rangschikking. “We hebben nadien 9 op 9 gepakt. Is dat een goed begin? Neen. Dit is een matige start.”