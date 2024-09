Straks ook in de Champions League? Club-talent Talbi laat zich zien en heeft boodschap voor Hayen

Club Brugge heeft er opnieuw een jonge winger bij die kan scoren. Chemsdine Talbi (19) scoorde tegen KV Kortrijk het verlossende tweede doelpunt.

Op 18 maart 2023 maakte Chemsdine Talbi zijn debuut voor Club Brugge. Hij viel toen op de 30ste speeldag in... op het veld van KV Kortrijk. Talbi kon het tij toen niet keren, Club Brugge verloor met 1-0.

Anderhalf jaar later was de jonge Belg wel beslissend. Hij scoorde in de 83ste minuut de verlossende 0-2 voor Club Brugge, met een actie die vergelijkbaar is met die van Skov Olsen. Alleen kwam Talbi op links naar binnen en plaatste hij de bal met rechts in de verste hoek.

"Op training doe ik dat ook vaak. Naar binnen komen, de tweede paal zoeken en dan afwerken. Om dat nu in een wedstrijd te doen, dat is mooi", zei Talbi achteraf. "Het voelde echt goed na een lange periode van blessures."

Veel concurrentie voor Talbi bij Club Brugge

In juli 2023 scheurde Talbi zijn kruisband op training, pas in februari van dit jaar kon hij opnieuw spelen. In de Supercup tegen Union mocht Talbi invallen, maar bleef daarna op de bank tot de Brugse derby.

Met Skov Olsen, Skoras en Tzolis is de concurrentie ook niet min. "Dat is natuurlijk zo als je bij Club Brugge speelt, er is altijd concurrentie. Ik geef altijd 100%, het is aan de coach om te beslissen of hij me in de ploeg zet."

Woensdag speelt Club Brugge thuis in de Champions League tegen Borussia Dortmund. "Dat is natuurlijk een heel andere wedstrijd, maar het is een jongensdroom om op het grootste toneel te kunnen spelen."