Adriano Bertaccini legt hartstochtelijke knuffel met Felice Mazzu uit

Adriano Bertaccini opende de score tegen OH Leuven. De aanvaller van STVV ging direct trainer Felice Mazzu scoren.

Mazzu-tijd! STVV voerde een trainerswissel door en die leverde meteen op. Felice Mazzu pakte de eerste zege van het seizoen met de Kanaries.

Een opvallend beeld was de knuffel tussen Adriano Bertaccini en Felice Mazzu, toen die eerste de openingsgoal van de wedstrijd scoorde. Dat was wel heel hartstochtelijk.

“Ik ken Felice al lang. Hij komt niet alleen vanuit dezelfde streek, ook mijn pa kent de familie Mazzu. Ik heb Felice bovendien in Genk twee maanden meegemaakt als coach”, verklaarde Bertaccini achteraf aan Het Belang van Limburg.

De goal was een kolfje naar zijn hand. “Een typische situatie die je wel voorkrijgt als je in een 3-4-3-systeem speelt, in plaats van de 3-5-2 van eerder onder Lattanzio. Fujita recupereerde, Zahiroleslam had direct meerdere opties. Ik zag de ruimte, tja daar ligt natuurlijk mijn grootste kwaliteit. De grootste verandering onder Mazzu is toch die aanpassing van systeem.”

Billal Brahimi bezorgde de Kanaries uiteindelijk de overwinning. “Hij is een grote transfer voor STVV. Onze missing link. Billal is een type speler dat we nodig hadden om matchen als deze over de streep te kunnen trekken.”