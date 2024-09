Bijna niemand heeft het gezien: trainer van OHL krijgt rode kaart tegen STVV

OH Leuven verloor met 2-1 op bezoek bij STVV. Het was de eerste nederlaag van het seizoen voor de troepen van Oscar Garcia.

OH Leuven staat opnieuw met de voetjes op de grond. Na de goede competitiestart was het vertrouwen groot, misschien zelfs wat te groot. De ploeg van trainer Oscar Garcia weet nu opnieuw wat verliezen is, uitgerekend tegen een ploeg die nog nooit gewonnen had dit seizoen.

Nadat de wedstrijd afgefloten was trok trainer Oscar Garcia nog naar scheidsrechter Simon Bourdeaud’hui om te klagen over het tweede doelpunt van STVV.

In de aanloop daarnaartoe veroveren de Kanaries de bal, terwijl er volgens Garcia een fout gemaakt werd op N’Dri. Het moment deed een beetje denken aan de afgekeurde goal van Royal Antwerp FC.

Op Staeyen kwam de VAR echter niet tussen en werd de scheidsrechter niet naar het scherm geroepen om na te gaan of het fout was of niet.

Garcia kreeg voor zijn uithaal na affluiten nog de rode kaart gepresenteerd. Op de persconferentie achteraf wou de trainer van OH Leuven niets zeggen over de vermeende fout.