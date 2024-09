Union-spits Franjo Ivanovic vertelt opmerkelijk verhaal over interesse van Antwerp

De twee wedstrijden die Franjo Ivanovic heeft gespeeld sinds zijn aankomst bij Union hebben hem nog geen goal opgeleverd. De Kroatische aanvaller besprak de achtergrond van zijn transfer naar het Dudenpark en over het gerucht dat Antwerp interesse toonde afgelopen zomer.

Eind augustus verliet Franjo Ivanovic zijn geboorteland en Rijeka in Kroatië, en verbond zich aan Union Saint-Gilloise. In een interview met onze collega's van L'Avenir, keek de 20-jarige aanvaller terug op hoe die transfer tot stand kwam.

"Het was afgelopen winter de eerste keer dat ik over Union hoorde. Maar pas deze zomer deed de club een concreet voorstel. Ik heb het geaccepteerd, want deze transfer is een mooie stap in mijn carrière, zonder te ver vooruit te lopen."

Na een lange periode bij de jeugdopleiding van Augsburg te hebben doorgebracht, had Ivanovic 16 doelpunten gescoord en 4 beslissende passes gegeven in 51 wedstrijden bij Rijeka voordat hij naar België kwam.

"Het niveau is hier hoger dan in Kroatië, met meer kwaliteitsteams, zoals Anderlecht, Brugge, Gent, Genk, Antwerp, Union,... Ik weet ook dat de competitie een goede springplank kan zijn en het feit dat ik met Union de Europa League kan spelen, heeft de doorslag gegeven."

Antwerp toonde geen interesse in mij"

Tijdens de zomer werd hier en daar geschreven dat Franjo Ivanovic ook interesse genoot van Antwerp. Maar dat was... een fout van de Kroatische pers.

"Nee, Antwerp toonde geen interesse. De Kroatische pers heeft de naam 'Royale Union' verward met 'Royal Antwerp', maar het nieuws werd in sommige kranten overgenomen. Ik weet dat Union een groot bedrag voor mij heeft uitgegeven (4 miljoen euro), maar ik voel geen druk. Het toont aan dat ze geloven in mijn kwaliteiten, dat motiveert me om te bewijzen dat ik een goede aanvaller ben."