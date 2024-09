Dirk Kuyt uit teleurstelling na opnieuw teleurstellende prestatie van Beerschot: "Wat kunnen we doen?"

Beerschot verloor zondag met 3-0 van Sporting Charleroi. Opnieuw zag de verdediging er niet goed uit bij de tegengoals. De Ratten slikken te veel doelpunten en staan momenteel laatste met één punt.

Dirk Kuyt gaf aan dat hij nog geen reactie had gegeven aan de spelers omdat het soms beter is om eerst tot rust te komen en de juiste woorden te vinden. Hij uitte zijn grote teleurstelling over de manier waarop zijn team had verloren en besloot om zijn woorden voor de spelers voor later te bewaren.

Kuyt erkende dat de derde goal enigszins pech met zich meebracht, maar bekritiseerde de verdediging bij de eerste twee doelpunten, vooral de eerste, als te slap. "Wat kunnen we doen om dat op orde te krijgen? Dat we veel tegengoals hebben gekregen, is zwaar en teleurstellend. We moeten daar aan werken, en dat moet verbeteren. Dat laat zien waar we momenteel staan en waar we aan moeten werken." Beerschot slikte in zeven wedstrijd al 17 tegendoelpunten.

De toekomst

Wat betreft de selectie en de toekomst van het team, gaf Kuyt aan dat de selectie nu compleet is en dat hij blij is met de spelers die hij heeft. Hij erkende echter dat er nog werk aan de winkel is en dat de verdediging beter moet presteren.

“We moeten hiermee aan de slag en de verdediging moet beter op orde komen. Je had gehoopt dat dit een nieuw begin zou zijn, maar opnieuw een 3-0 nederlaag slikken, dat doet pijn.

“Hoe het verder moet? Opgeven is geen optie, maar het is duidelijk dat dingen moeten veranderen. Daar gaan we hard aan werken.”