Onrust op komst bij Beerschot? Speler wijst duidelijk in de richting van trainer Dirk Kuyt

Beerschot kon zondag niks brengen tegen Charleroi. De troepen van Dirk Kuyt verloren met een droge 3-0 van de Carolo's.

Het was feest bij Sporting Charleroi. De club vierde zijn verjaardag en ook trainer Rik De Mil was jarig. De Zebra’s pakten uit met een ruime overwinning tegen Beerschot.

Al na een kwartier kwam de thuisploeg op voorsprong. Het werd een lange avond voor de bezoekers. Hervé Matthys zag het als centrale verdediger allemaal van heel dichtbij gebeuren.

“Er valt heel weinig te zeggen”, klinkt het bij Sporza. “Bij de eerste goal laten we Heymans helemaal alleen in de zestien. Dat mag nooit gebeuren. Na de rust kom je dan gelijk 3-0 achter en dan is het eigenlijk klaar.”

Beerschot blijft met 1 op 21 afgetekend laatste in de stand van de Jupiler Pro League. Het is nu al duidelijk dat het een heel lang seizoen zal worden. De ploeg van Dirk Kuyt kreeg ook al 17 goals tegen.

“Op zich krijgen we heel domme doelpunten tegen. Ik heb geen idee hoe we dat kunnen keren. Dat ligt bij de trainer. Volgende week is het een levensbelangrijke wedstrijd voor ons.” Beerschot speelt dan tegen STVV, dat onder Mazzu dit weekend voor het eerst won.