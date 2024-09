"Doe toch eens allemaal normaal": Stevige bedenkingen bij dubbel geel voor Van Cleemput

KV Mechelen verloor kansloos bij KAA Gent. Al had de dubbele gele kaart van Jules Van Cleemput daar ook veel mee te maken.

KV Mechelen schoot zichzelf duidelijk in de voet, zondag op bezoek bij KAA Gent. Dat deed het op twee manieren. Eerst door een slordige inspeelpass van Marsa.

“Besnik Hasi moet stilaan gek worden door al die individuele fouten achterin. ‘t Is een probleem dat je niet zomaar in een-twee-drie oplost op training”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Maar toen kwam nog de rode kaart van Van Cleemput wegens protest. Daarmee was het meteen boeken toe voor Malinwa. “Wat wilde Van Cleemput hier eigenlijk mee bewijzen?”, vraagt Goots zich af. “Ik had de indruk dat hij wilde zeggen: ‘Haal mij er dan maar gewoon af.’ Hij liet zijn ploeg in de steek en speelde met de euro’s van zijn ploegmaats.”

Toch vindt de analist ook dat scheidsrechters niet moeten overdrijven. “Maak je nog maar aanstalten om iets te gaan vragen, dan staat de scheidsrechter al als een politieagent te zwaaien. Doe toch eens allemaal normaal.”

Vroeger was alles anders, zo voegt Goots er nog aan toe. “In mijn tijd mocht je – of het nu tegen Constantin, Van Langenhove of Van Den Wijngaert was – iets zeggen en kreeg je gewoon een antwoord.”