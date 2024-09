Opvallend beeld: Gent-aanvallers ruziën om gemiste kans, coach Vrancken en 'dader' Fadiga reageren

KAA Gent won met 2-0 van KV Mechelen. Op het einde van de wedstrijd was er wel nog een opvallend momentje waar de 3-0 eigenlijk op het scorebord had gemoeten.

Noah Fadiga maakte een goede actie en stond klaar om met links binnen te trappen, waarop Andri Gudjohnsen ertussen gevlogen kwam en met rechts een miskleun van een schot afleverde.

Geen 3-0 op die manier, tot grote onvrede van Fadiga. Die sakkerde enorm op de IJslander, gaf hem een veeg uit de pan en bleef daarna nog even misbaar maken. Coach Wouter Vrancken kon er allerminst om lachen.

Uitgepraat na de wedstrijd

"Noah Fadiga maakt kwalitatief stappen in de goede richting. Hij is van back een winger geworden en laat goede dingen zien. De reactie van Noah naar zijn medespeler moet er wel uit."

"Je kan erover praten, maar dat willen laten zien voor de camera is een beetje alibi. Dat moet uit zijn spel, want dat zou zich tegen hem kunnen keren. Iedereen kan fouten maken, maar op die manier kan het niet."

Fadiga zelf gaf ook ootmoedig toe dat hij in de fout ging: "Ik ben een winnaar en wilde héél graag een tweede doelpunt maken. Het is een menselijke reactie van mij, maar ik neem dat op mij. Die reactie was niet van de beste. Na de match hebben we het uitgepraat."