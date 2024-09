Gentse sterkhouder mag in januari vrij onderhandelen: Buffalo's ondernamen vreemd genoeg nog geen actie

Er is een tijd geweest dat er discussie was wie nu de eerste doelman was van KAA Gent. Dat lijkt dit seizoen niet het geval te zijn. Davy Roef speelt alles en kent een heel sterk seizoensbegin. Maar wat zijn de plannen van de Buffalo's met hem?

Roef is uitgegroeid tot een sterkhouder. Twee jaar geleden bezorgde hij Gent al de beker nadat hij een heel seizoen tweede viool moest spelen achter Sinan Bolat. Toen die echter met een transfer bezig was, besliste Hein Vanhaezebrouck om Roef in de bekerfinale te laten spelen. Met het gekende gevolg.

Schmidt geen Nardi-verhaal

Toen dacht iedereen dat Roef vertrokken was voor een lange periode als eerste doelman, maar ineens stond daar Paul Nardi. Vanhaezebrouck wisselde nog veel af, maar had duidelijk een voorkeur voor de Franse doelman. Dit seizoen leek dezelfde weg op te gaan toen de Japanner Daniel Schmidt - onbetwist titularis bij STVV - werd aangetrokken.

Maar Wouter Vrancken geeft Roef nu wel alle vertrouwen. Hij speelde al alles. Tegen KV Mechelen was hij één van de uitblinkers dit weekend. Al is het ook een beetje vreemd dat Gent hem zijn laatste contractjaar heeft laten ingaan.

Wintertransfer?

De 30-jarige Roef zijn verbintenis in de Planet Group Arena loopt op 30 juni van volgend jaar af en er zijn nog geen toenaderingsgesprekken geweest. Dat betekent ook dat Roef in januari vrij mag onderhandelen met geïnteresseerde teams.

Vorige winter kwam Reims ook al aankloppen en ook tijdens de zomer was er belangstelling voor hem van andere topteams in België. De vraag is dan ook of er binnenkort onderhandelingen worden opgestart of dat ze hem transfervrij zullen laten gaan.

Dat lijkt niet de bedoeling, want onder Sam Baro wordt elke euro geteld en Roef vertegenwoordigt toch nog 1,5 miljoen euro ongeveer. Een transfer in de wintermercato of een contractverlenging. Voor de continuïteit bij de Buffalo's zou het toch niet slecht zijn indien ze in de komende weken eens beginnen praten met hun eerste doelman.