AA Gent spoelt Europese blamage door met deugddoende zege tegen tien Mechelaars

Zowel AA Gent als KV Mechelen zaten wat in een vertrouwenscrisis en wilden graag nog eens aanknopen met een driepunter. Daardoor zat er voor beide ploegen best wel wat druk op de match. Of dat tot spektakel leidde?

Ivan De Witte en co hadden de boel vooraf op scherp gezet, maar Hein Vanhaezebrouck wilde niet meegaan in de "rollercoaster" dat de match tegen KV Mechelen plots de belangrijkste van het seizoen zou zijn.

Weinig wijzigingen

Toch stond er wel wat druk op de ketel bij de Buffalo's en verliezen was uit den boze. Nurio Fortuna kwam in de basis in de plaats van Hjulsager, waardoor Cuypers de enige man vooraan werd. Bij Malinwa verving Da Cruz in de basisploeg Ngoy.

Had je tien miljoen, wat zou jij dan doen? Gent deed deze zomer zijn geld niet op aan chocolade en limonade, maar wel aan vier gerichte transfers. Cuypers (4) kwam over van Mechelen, Torunarigha (3.5), Hong (1.5) en Nardi (0.15) werden ook aangetrokken voor alles samen bijna tien miljoen euro.

© photonews

© photonews

De eerste moest als enige spits vaak op een eiland acteren, maar zorgde net als Hong wel voor de nodige dreiging. Beide spelers waren ook betrokken in de aanloop naar de 1-0, waar Samoise de afvallende bal na een redding van Coucke tegen de touwen werkte - meteen ook de ruststand.

Onopgelost

Torunarigha van zijn kant had dan weer een moeilijke wedstrijd, waarin hij meermaals ook gewoon de bal klaarlegde voor de tegenpartij. De andere twee centrale verdedigers (Okumu en Ngadeu) misten in aanvallend opzicht dan weer haast niet te missen kansen.

Gelukkig voor de Buffalo's zit ook Mechelen in een ferme dip. Een vertrouwenscrisis is soms moeilijker op te lossen dan pakweg The Black Dahlia-moord, en daarin wachten we ondertussen al driekwart van een eeuw op duidelijkheid. Complottheorieën over de zaak zijn er wel genoeg.

© photonews

© photonews

Ook de fans van KV Mechelen zullen mogelijk in complotten denken, nadat Jan Boterberg de VAR niet volgde bij een interventie en zijn rode kaart voor Birger Verstraete handhaafde. Het kan het gebrek aan tempo in het uurtje daarvoor niet verbloemen.

Vlotter tegen tien

De doodsteek? Die volgde snel. Samoise met het schot, Coucke met de redding en deze keer Nurio Fortuna van dichtbij met de herneming en de dubbele voorsprong. De drie punten kwamen daarna nooit meer in gevaar, Vadis Odjidja maakte de pil nog wat bitterder voor de bezoekers met de 3-0, opnieuw op aangeven van Cuypers.

Gent schuift met de zege op in de stand en komt tot op twee punten van Standard en Union. Mechelen? Dat moet stilaan vooral naar onderen kijken. Rode lantaarn Zulte Waregem staat op amper drie punten en het seizoen is nog lang.