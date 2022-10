Coach KV Mechelen reageert na rode kaart ondanks VAR-interventie voor Birger Verstraete: "Daarna wachten op laatste fluitsignaal"

De bepalende fase in Gent - Mechelen? Dat was de rode kaart voor Birger Verstraete meteen na de rust. En daar had ook de coach van Mechelen wel wat over te vertellen.

"Dit is een heel teleurstellende en pijnlijke nederlaag", aldus coach Danny Buijs na de 3-0 nederlaag bij AA Gent. Goede bedoelingen "We starten vol goede bedoelingen aan de tweede helft, maar pakken snel een rode kaart en daarna is het geen wedstrijd meer geweest. We hadden moeite met verdedigen op hun lopende mensen en voor ons was het wachten op het laatste fluitsignaal." Over de kaart zelf had Buijs weinig te zeggen: "De VAR vond het dus geen rood en riep de arbiter daarom bij hem. Maar de scheids blijft bij zijn beslissing. Er zijn verschillende meningen over een situatie, dat is eigen aan voetbal. Ik heb het zelf nog niet kunnen bekijken."