Union kent een avondwandeling in Oostende

Union heeft opnieuw gewonnen. Het werd een gemakkelijke avond in Oostende en ze wonnen met een ruime 1-6.

Ondanks de wijzigingen bij Union was er daar weinig van te merken op het veld. Het begin was nog voor KV Oostende. Ze dreigden via enkele hoekschoppen, maar al snel begon Union het over te nemen. Union toonde steeds meer dreiging en een doelpunt liet niet lang op zich wachten. Lynen kreeg de bal bij Vanzeir op rechts en die besloot in de verste hoek.

Oostende was van veel goede wil, maar een opening zoeken, was lastig. Na een aanval van de Kustboys trapt Moris ver uit. Vanzeir ging naar doel en bij een 2e poging was het opnieuw raak voor Union.

Daarna bleef Union controleren. Oostende had ook wel de bal, maar Union hield alles goed gesloten. Toch was er een paar minuten voor rust een goede poging van Ambrose, maar zijn schot zoefde voorbij de winkelhaak.

Na de pauze was er nog altijd strijd bij Oostende, maar ze waren niet in staat om Union in verlegenheid te brengen. Vanzeir scoorde in de 1e helft 2 keer. Na de pauze gaf hij ook een assist. Hij zette Lynen alleen voor doel en hij trapte binnen vanuit een scherpe hoek.

Union controleerde en kon nog een 4e doelpunt maken. Lynen gaf een hakje naar Boniface en die gaf de bal aan Adingra. Die kapte naar rechts en trapte binnen.

De wedstrijd leek gedaan, maar Oostende pikte via Ambrose toch zijn doelpuntje mee. Ook Union scoorde nog 2 keer via Boniface en Puertas: 1-6.