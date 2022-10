Incident tussen Yves Vanderhaeghe en Fraser Hornby gesloten: "Hij kwam zich excuseren na de wedstrijd"

Niet alles liep geweldig voor KV Oostende tegen Union. Net voor de rust was er ook een incident.

Het was een opvallend beeld zondagavond. Fraser Hornby bleef geblesseerd liggen en Yves Vanderhaeghe wou hem wisselen, maar Hornby wou dat niet en maakte misbaar. Vanderhaeghe wisselde hem toch en toen Hornby nadien bij de bank kwam, maakte hij nog eens misbaar.

"Het duurde te lang", vertelde Vanderhaeghe na de wedstrijd aan Eleven. "Ik kreeg ook te horen dat hij geblesseerd was. Daarom wou ik hem wisselen."

Na de wedstrijd was het incident gesloten tussen Vanderhaeghe en Hornby. "Hij kwam zich na de wedstrijd excuseren. 'Je hebt gelijk coach', vertelde hij me. Ik zei hem dat ik alleen 100% fitte spelers op het veld wil. Geen geblesseerden. Dat had ik ook al voor de wedstrijd gezegd", aldus Vanderhaeghe.