KAS Eupen laat tegen Sporting Charleroi zien dat ze nog steeds springlevend zijn

Als je dacht dat Eupen als een geslagen hond was terugkomen uit Brussel na de nederlaag tegen Union, dan dacht je verkeerd. Vraag dit maar eens aan Sporting Charleroi.

Ondanks de zware 4-1 nederlaag tegen Union werd er maar één wissel doorgevoerd. Zo kwam Isaac Christie-Davies in de ploeg ten koste van Brandon Baiye. Mazzu voerde bij Sporting Charleroi ook maar één wissel door. Dit was wel een noodgedwongen wissel want Isaac Mbenza moest afhaken omwille van een knieblessure en Adem Zorgane was zijn vervanger.

Knokken en een verrassing

In het begin van de wedstrijd moest de scheidsrechter al snel een vuurtje blussen. Daar werd al de toon gezet want de wedstrijd werd gekenmerkt door enorm veel duels. Sporting Charleroi kwam op voorsprong, maar de VAR herriep het doelpunt van Nikola Stulic.

In de 37ste minuut viel de zoveelste kaart al van de partij. Deze keer direct rood voor de doelmannentrainer van Eupen. Het signaal van Eupen om tegen te prikken. Want op de counter kon Kral de bal over de doellijn werken en stond het 1-0 vlak voor rust.

Sporting Charleroi wil, maar Eupen neemt

Het was duidelijk dat Felice Mazzu niet tevreden was tijdens de rust. De spelers van Sporting Charleroi gingen nadrukkelijk op zoek naar de vroege gelijkmaker. Het was echter Eupen dat zijn echte duivels ontbond. Magnée haalde de achterlijn en legde knap terug. Pantovic stapte over de bal en Möhwald legde de bal in doel. Zo stond het ineens 2-0 en leek Sporting Charleroi kansloos.

De 'Zebra's' probeerden wel terug te knokken, maar ze geraakte maar niet door de defensie van de 'Panda's'. Het was Eupen dat nog best wel gevaarlijk kon tegen prikken.