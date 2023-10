0-3: Kortrijk houdt bijna een uur stand maar moet zich toch gewonnen geven tegen dominant RC Genk

Racing Genk is er voor de eerste keer dit seizoen in geslaagd om 6/6 te pakken. Na een 4-0 tegen KV Mechelen vorige week ging nu KV Kortrijk voor de bijl. De Kerels weerden zich lang maar Arokodare brak de ban. Uiteindelijk diepten Paintsil en Munoz de score verder uit.

Vrancken besloot om na de 0-0 tegen Ferencvaros te roteren. McKenzie en Arteaga haalden de selectie niet en El Khannouss mocht op de bank plaatsnemen. Ook El Hadj zat op de bank waardoor Genk met Hrosovsky, Galarza en Heynen een driehoek op het middenveld vormde. Bij Kortrijk mocht Kadri ditmaal wel in de basis starten.

Genk dominant zonder doelpunten

De Kortrijkse kapitein moest vooral toekijken hoe Racing Genk de wedstrijd meteen in handen nam met een overvloed aan balbezit. In het openingskwartier viel een voorzet van Paintsil op de voet van Fadera maar die raakte het leer niet goed.

© photonews

Kortrijk moest het hebben van counters via de snelle Isaak Davies en een kaatsende Avenatti maar Vandevoordt moest zich geenenkele keer tonen in de eerste helft.

Aan de overkant moest Vandenberghe dat meermaals wel doen. bij een schot van Arokodare van dichtbij had Vandenberghe geluk dat de Nigeriaan de bal niet goed raakte en te centraal afwerkte. Op slag van rust moest de doelman zich wel goed strekken op een schot van Hrosovsky van aan de rand van de 16.

Tolu breekt de ban

Een kwartier na de rust was het dan toch zover. Net nadat Vandevoordt zich voor een eerste keer in deze partij moest tonen, viel het doelpunt aan de andere kant. Een van de vele voorzetten viel ditmaal wel op het hoofd van Tolu Arokodare en die kopte overhoeks de 0-1 in doel.

© photonews

Koude douche voor KVK

Na het openingsdoelpunt toonde Kortrijk dat als het geen gordel moet optrekken, best wel aardig kan voetballen. Een mooie passerbeweging resulteerde tot een schot van Kadri maar opnieuw stond Vandevoordt pal. Enkele minuten later was het opnieuw raak aan de overkant. Paintsil wou eerst nog klaarleggen voor Arokodare maar kreeg de bal na een sliding opnieuw in zijn voeten. Van dichtbij deed hij de boeken toe voor Kortrijk.

© photonews

Doelman Vanbenberghe deed wat hij kon maar ook hij was soms kansloos om meer doelpunten te vermijden. Eerst duwde hij het schot van Galarza goed weg om daarna Zeqiri ook nog eens het scoren te belettten op de rebound. Op de daaropvolgende rebound van Munoz was hij echter kansloos. De vlag ging nog omhoog maar de VAR bevestigde de 0-3 eindstand.

Ondanks de zege tegen Club Brugge vorige week, blijft Kortrijk op de voorlaatste plaats bengelen. De Kerels gaan een lang seizoen tegemoet. Racing Genk voetbalt zich dankzij de 6/6 in de top 4, op 7 punten van leider Union.