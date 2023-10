KAA Gent heeft genoeg aan tien dolle minuten en onwaarschijnlijke penaltykiller Roef voor klinkende overwinning tegen Standard

Standard had de voorbije weken de wind in de zeilen en wilde op dat elan doorgaan in de Gentse Ghelamco Arena. De Buffalo's van hun kant wilden de kloof met leider Union SG niet verder laten oplopen en dus was het alle hens aan dek. De Buffalo's deden de boeken dicht in tien minuten.

Hein Vanhaezebrouck had vooraf het nodige ontzag voor ploeg-in-vorm Standard. Na een 3 op 12 in de competitie tankten de Buffalo's wel vertrouwen tegen Breidablik in de Conference League. Door de blessure van Nardi stond Roef in doel, in de verdediging is Kandouss er opnieuw bij en voorin krijgt Tissoudali de voorkeur op Gift Orban.

Twee gemiste strafschoppen

Bij de bezoekers geen redenen tot wisselen bij Carl Hoefkens. Dezelfde elf die vorige week Anderlecht klopten, mochten gewoon opnieuw aan de wedstrijd beginnen. Met in het eerste halfuur opnieuw een glansrol voor doelman Arnaud Bodart.

© photonews

© photonews

Al na drie minuten kon hij een elfmeter van Cuypers redden. Die was aangetrapt door Djenepo, de VAR kwam niet tussen. Ook op pogingen van Cuypers, Kums en een kopbal van Kandouss bleef de Luikse doelman de rots in de branding.

Aan de overkant had ook Standard (met dank aan de VAR) na een fout van Kandouss op een strafschop gekregen en gemist: Kanga vond specialist Davy Roef op zijn weg. Het was meteen ook de aanzet voor de supporters om nog eens vol achter de ploeg te gaan staan en dat zou renderen.

Dolle Gentse minuten

In tien gekke minuten werden de Rouches helemaal weggespeeld. Eerst kon Tissoudali via Fossey een kopbal van De Sart in doel verlengen, daarna was er een harde rake kopslag van Cuypers op een prima voorzet van Brown en meteen daarna kon Tissoudali vanop afstand de 3-0 binnen rammen.

De match zo nog voor de rust gespeeld. Een nieuwe remonte zoals tegen Anderlecht zat er nooit echt in voor de bezoekers, die stevig in de omknelling zaten en het moeilijk hadden om iets te laten zien tegen erg sterke Buffalo's.

© photonews

© photonews

Door meer druk op de bal kwamen er wel kansjes. Alzate en Sowah kwamen met een paar verwittigingen, na slecht uitverdedigen kon Kanga snoeihard de 3-1 in de winkelhaak poeieren. Tien minuten voor tijd kon Kanga vanop de stip de spanning terugbrengen, maar Roef pakte andermaal en zo bleef het 3-1.

KAA Gent lijkt zo in een week opnieuw gelanceerd te zijn en blijft derde in de stand, Standard volgt nu op zeven punten en laat een kans liggen om in de top zes aan te sluiten. De strijd om play-off 1 zal nog pittig worden.