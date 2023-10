Hoefkens gaf wel een heel opvallende speech tijdens de rust: "Gezegd dat ik tevreden was"

De euforie na de remontada tegen Anderlecht was een week later helemaal weg bij Standard. Ze werden bijwijlen van het kastje naar de muur gespeeld door een sterk Gent. Carl Hoefkens was dan ook keihard voor zijn spelers, vooral zijn sterkhouders dan.

Hoefkens kon er niet om lachen. Zonder een sterke Arnaud Bodart had Gent er in de eerste helft al een monsterscore van kunnen maken. "Wat ik tijdens de rust gezegd heb? Dat ik tevreden was", zei een sarcastische Hoefkens. "Tevreden omdat het onmogelijk was om nog slechter te spelen. We waren nergens. Dit wil ik nooit meer zien!"

Kanga miste een strafschop in de eerste helft en ook in de tweede, maar daar toonde Hoefkens nog clementie voor. "Nee, ik heb er geen probleem mee dat hij ook die tweede nam. Ik heb liever dat ze hun verantwoordelijkheid nemen dan dat ze zich achteraf komen excuseren. Het kan gebeuren."

Anderen kregen dan weer wel de volle laag. Je hoefde niet te raden wie Hoefkens viseerde, want hij haalde op het uur Hayden, Kawabe, Sowah en Fossey naar de kant. "Dit was de eerste keer dat sommige van de nieuwe spelers een onvoldoende scoorden voor mij. Als een vijftal spelers slechts een drietje of viertje scoren voor de rust, dan wordt het moeilijk om wedstrijden te winnen."