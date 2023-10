Davy Roef in diepe rouw: "Hij heeft me deze week geholpen"

Davy Roef werd de held van KAA Gent tegen Standard. Niet eenvoudig, want de doelman van de Buffalo's kreeg af te rekenen met het overlijden van een naaste.

Het was geen gemakkelijke week voor Davy Roef, de doelman van KAA Gent. Hij moest vorige week afscheid nemen van zijn grootvader.

“Ik heb geprobeerd er niet te veel aan te denken”, vertelt de doelman aan Het Nieuwsblad. “Ik kan me daar wel voor afsluiten, dat hoort bij het leven.”

De begrafenis is vandaag gepland. Na de match tegen Standard, waarin de bezoekers twee keer misten vanop de stip, liet Roef zich nog even uit over zijn overleden grootvader. “Ik denk dat ik er een nieuwe engelbewaarder bij heb, die me deze week heeft geholpen.”

Ook sportief gezien was het geen gemakkelijke periode voor de doelman. Deze zomer had hij gerekend op een transfer, maar die kwam er niet.

“Mentaal was dat toch een klein klopke , omdat ik toch meer interesse had verwacht. Die was er niet heel veel. Maar dan doe ik mijn best hier, hè. Ik ben blij dat ik dan toch nog wedstrijden kan keepen”, gaat hij verder.

“Dat zijn de momenten om te tonen dat wie geen interesse had eigenlijk verkeerd was. Ik heb nog anderhalf jaar contract en sluit niets uit. We zien wel.”