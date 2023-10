Hans Vanaken bezorgt Club Brugge drie punten tegen Antwerp met late treffer

Club Brugge heeft de topper tegen Antwerp met 2-1 gewonnen. Een goal van Hans Vanaken in de 90ste minuut bezorgde Club Brugge de drie punten.

Club Brugge en Antwerp zaten beide in een moeilijke periode en dus was deze competitiewedstrijd voor allebei erg belangrijk. Op het veld was in de eerste helft vooral duidelijk dat zowel Antwerp als Club niet wilden verliezen.

Alderweireld, Coulibaly en Butez waren in de eerste helft het meest aan de bal, Club wachtte vooral af. Kansen waren er amper, Nielsen en Jutgla probeerden het voor Club, de krul van Balikwisha ging naast.

Het leek zo 0-0 te blijven bij de rust, maar dat was buiten Ferran Jutgla gerekend. De Spanjaard controleerde een inworp op de borst, hield de bal dan drie keer hoog met de rug naar doel en trapte met een halve omhaal binnen.

Ilenikhena scoort na 7 seconden

De tweede helft begon veel beter met een kans aan beide kanten. Zinckernagel knalde op Butez, Mignolet kwam tussen op een voorzet van Muja. Op het uur werd Club wakker geschud door de gelijkmaker van Bataille, maar hij stond buitenspel op de voorzet van Ekkelenkamp.

Een kwartier voor tijd was het dan toch raak. Meijer liet zich aftroeven door Corbanie, zijn lage voorzet werd door Ilenikhena in één tijd binnengetikt. De 17-jarige Fransman stond toen 27 amper seconden op het veld.

Vanaken bezorgt Club drie punten

Mignolet moest vijf minuten voor tijd nog uitpakken met een prima redding op een kopbal van Alderweireld, maar de goal viel aan Brugse kant. Thiago legde een voorzet mooi dood met de borst, Vanaken twijfelde niet en knalde de 2-1 tegen de touwen.

Club Brugge kan zo opnieuw winnen in de competitie na twee nederlagen op een rij en springt over Antwerp in de stand, naar een voorlopige vijfde plaats. Antwerp pakte in zijn laatste 6 wedstrijden 6 op 18.