Geen paniek? Peter Vandenbempt hoort toch andere stemmen bij Antwerp

Beker en kampioen vorig jaar, maar dit seizoen loopt het veel moeilijker voor Royal Antwerp FC. De crisis loert om de hoek.

Geen top zes meer en de achterstand op leider Union SG bedraagt ondertussen 11 punten. Voor de regerende kampioen en bekerwinnaar begint het er stilaan heel slecht uit te zien.

“Toch staat het kot niet in brand op de Bosuil”, stelt analist Peter Vandenbempt bij Sporza vast. “Met dank aan de dubbel van vorig jaar en de kwalificatie voor de Champions League.”

Al had het de nederlaag eigenlijk ook niet moeten oplopen in het Jan Breydelstadion. Na de 1-1 was het niet zo dat Club Brugge de overwinning meer verdiende dan The Great Old, maar toch viel het doelpunt wel nog.

Maar een crisis, die lijkt er niet te zijn. “Ik vind het opvallend hoe zeer de spelers en de coach nog op hun gemak zijn, na ronduit dramatische uitslagen. Terwijl Antwerp er voetballend op achteruit gaat. De ploeg verdedigt nog altijd sterk, maar het laat zich betrappen op foutjes en tegendoelpunten. En aanvallend creëert de kampioen nog nauwelijks kansen.”

Ook vorig seizoen kende Antwerp heel veel moeilijke wedstrijden, maar het resultaat volgde telkens wel. Nu niet meer.

“Binnen de club vinden sommigen dat de bodem stilaan bereikt is, dat er wel degelijk op tafel geklopt mag worden en dat Mark van Bommel een keer over een andere aanpak mag denken. De trainer mag zich niet te veel op zijn gemak voelen”, klinkt het.