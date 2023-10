Vanaken zelfs in minder draaiend team op weg naar recordseizoen: "Hij ziet alles"

Neem Hans Vanaken weg bij Club Brugge en de crisis in Jan Breydel had de voorbije weken heel wat groter kunnen zijn. De 31-jarige middenvelder loodst zijn ploeg door moeilijke momenten met goals en assists.

Zeven goals en zes assists in alle competities dit seizoen. Elk seizoen zit hij wel aan een 'double double' qua goals en assists, maar dit seizoen zit hij dus voor op schema. De middenvelder is en blijft enorm belangrijk in een periode waarin de rest het moeilijk heeft om de netten te vinden. Zoals tegen Antwerp zondag...

"Hij is een fantastische speler, sprak Ronny Deila na afloop zijn bewondering uit. Hij ziet alles op een veld. Ik ben heel blij dat ik hem mag coachen. Zijn kalmte en intelligentie zijn ongelooflijk", aldus coach Ronny Deila over zijn draaischijf.

Vanaken neemt ook zijn verantwoordelijkheid als leidende speler binnen de kleedkamer. En in de Conference League heeft hij zijn ploeg al heel wat punten opgeleverd. De mindere periode werkte ook op zijn systeem, getuige daarvan zijn reactie na zijn doelpunt in Gent. Iets wat hij vroeger nooit gedaan zou hebben.