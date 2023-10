Analist breekt lans voor Antwerp-speler: "Hij moet volop zijn kans krijgen"

Antwerp zit momenteel niet in zijn beste vorm. Al lagen er kansen tegen Club Brugge om minstens een punt te pakken. Maar de landskampioen moet dringend uit een ander vaatje tappen, zeker aanvallend.

Patrick Goots vindt het allemaal toch weinig hoopvol. “Antwerp had in Brugge wel een punt verdiend. Het was geen wedstrijd waar ik het warm van kreeg. Antwerp dwong een vijftal kansen af. Met een 1-1-gelijkspel zou iedereen van de bezoekers met een goed gevoel naar huis zijn gegaan, nu werd het toch weer een mokerslag", zegt hij in GvA.

Maar het scoreprobleem blijft groot. “Wat mij verontrust: Antwerp dwingt tegenwoordig heel weinig kansen af. Wat een contrast met Union en Anderlecht, die veel mogelijkheden creëren en ook aan de lopende band scoren. Dat zal Van Bommel ook wel beseffen."

Daarom pleit hij er ook voor om een nieuwe spits zijn kans te geven: George Ilenikhena. “Hij trapt de ballen ook echt goed binnen. De bekerwedstrijd tegen Lierse is hét moment om hem voluit zijn kans te geven. Het kan ook een manier zijn om de anderen voorin te prikkelen."