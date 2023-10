Crisis niet weg bij Club Brugge: "Sommige spelers uitgefloten door de eigen fans"

Club Brugge won zondag van de landskampioen. Toch lijken alle problemen daar bijlange nog niet mee opgelost.

Een Europese zege en een overwinning tegen Royal Antwerp FC. Het was een goede week bij Club Brugge, maar alle zorgen van de voorbije weken lijken nog lang niet achter de rug.

Ook René Vandereycken wordt nog helemaal niet wild van wat Club Brugge op de grasmat tovert. “Tegenwoordig zijn er ontzettend veel statistieken voorhanden, maar wat ik graag eens opgelijst zou zien, is hoe vaak Club Brugge de bal lateraal of zelfs achteruit speelt op zijn eigen helft”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

En Vandereycken is lang niet de enige. “Met die manier van voetballen is het moeilijk om het publiek achter je team te krijgen. Sommige spelers werden bij momenten zelfs uitgefloten door de eigen fans. Dat wil toch iets zeggen.”

De analist stelt zich ook vragen over bij de manier hoe Club Brugge reageert op balverlies. “In de periode onder Rik De Mil werd er steevast veel druk naar voren gezet. Nu zie je het nog wel gebeuren dat de diepe spits, gesteund door Vanaken, een poging doet, maar de spelers daarachter lijken daar niet in te durven meegaan. Zijn ze bang om achteraan man op man te moeten verdedigen?”

Nochtans zou je onder Deila anders verwachten. “Dat druk zetten was nochtans een van de sterke punten van Standard onder Ronny Deila en het is ook wat de supporters van Club Brugge graag willen zien. Het is opvallend dat de ploeg op dit moment, zowel defensief als offensief, niet brengt wat Club Brugge wil uitstralen.”