Analist meent te weten waarom Van Bommel niet aan wisselen denkt

Antwerp zit nog niet in crisis, ondanks dat het niet de helft van de punten heeft gepakt tot nu toe. De vraag is waarom Mark van Bommel niet eens ingrijpt in zijn basiself. Analist René Vandereycken begrijpt het echter wel.

Zo is er de jonge George Ilenikhena, die al twee matchen op rij scoorde, maar nog geen kans kreeg om te starten. "Het is te makkelijk om te zeggen dat Mark van Bommel hem daarom nu in de basis moet zetten", aldus Vandereycken in Het Nieuwsblad. Dat is scorebordjournalistiek."

Het is immers een heel ander gegeven om vanaf het begin er te moeten staan dan op het einde van een match. "Het is immers niet omdat je het als invaller goed doet, dat je hetzelfde niveau negentig minuten lang aankan. Dat is een fenomeen dat je wel vaker ziet bij jonge spelers. En al zeker bij aanvallers."

"In de laatste minuten invallen of al uren op voorhand weten dat het straks jouw beurt is om het te laten zien: dat is helemaal iets anders. Het moet zijn dat Van Bommel vertrouwen wil blijven geven aan de jongens die nu spelen - al overtuigden ze de voorbije weken niet - of dat hij niet het gevoel heeft dat de bankzitters hem vanaf de aftrap de meerwaarde kunnen bieden die hij zoekt. Ik ken geen enkele trainer die in zijn ogen niet de sterkste ploeg opstelt."